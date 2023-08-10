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Новости 12:59

VK озвучила стоимость приобретения прав на аренду дома Зингера на Невском проспекте

фото ЗакС политика VK озвучила стоимость приобретения прав на аренду дома Зингера на Невском проспекте

VK потратила 2,5 миллиарда рублей на приобретение ЗАО "Зингер", обладающего долгосрочными правами аренды дома Зингера, сообщил 10 августа "Интерфакс" со ссылкой на отчет интернет-компании. Ранее неофициально сообщалось о несколько меньшей сумме сделки.

Ранее VK приобрела 100% акций ЗАО "Зингер", владеющего правом на субаренду здания на углу Невского проспекта и набережной канала Грибоедова вплоть до 2047 года. Как следует из отчета, это произошло еще в мае, хотя информация об этом появилась только месяцем позже.

Согласно ЕГРЮЛ, "Управляющая компания ВК" получила ЗАО "Зингер" в управление с 23 июня. Тогда СМИ сообщали, что компания заплатила за это 2,3 миллиарда рублей.

Офис "ВКонтакте" (ныне VK) располагается в помещениях дома Зингера с 2010 года.

Фото: ЗАКС.Ру


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