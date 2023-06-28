Арендатор дома Зингера перешел в собственность VK

Компания VK получила право аренды всего дома Зингера на углу Невского проспекта и набережной канала Грибоедова, сообщил 28 июня "Деловой Петербург" со ссылкой на источники на рынке недвижимости. Это произошло после покупки ЗАО "Зингер", заключившего со Смольным договор субаренды здания до 2047 года.

По утверждению издания, "Альфа-банк" уступил права на компанию приблизительно за 2,3 миллиарда рублей. Сделку подтверждают данные ЕГРЮЛ, согласно которым "Управляющая компания ВК" получила ЗАО "Зингер" в управление с 23 июня.

Основным активом ЗАО "Зингер" является договор аренды здания на Невском проспекте, признанного федеральным памятником. Субарендаторами компании выступают, в частности, принадлежащий городу книжный магазин АО "Торговая фирма "Санкт–Петербургский дом книги"" и кафе на втором этаже. Также ряд помещений в здании сдавались под офисы. Как полагают собеседники "ДП", VK может забрать себе офисные площади под собственные нужды. Сама компания арендует здесь помещения с 2010 года, постепенно расширяясь.

В ноябре прошлого года в доме Зингера вновь открылся Дом книги, принадлежащий городу. До этого торговые площади здесь арендовало ООО "Книжный магазин № 1", но договор с ним был расторгнут. В марте прошлого года магазин прекратил работу и выехал с занимаемых площадей.

Фото: ЗАКС.Ру