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Новости 15:10

Суд пересмотрит дело екатеринбуржца, обругавшего ребенка с Z-символикой

фото ЗакС политика Суд пересмотрит дело екатеринбуржца, обругавшего ребенка с Z-символикой

Генпрокуратура согласилась с доводами, изложенными в заявлении депутата Госдумы Александра Хинштейна, и потребовала пересмотреть дело екатеринбуржца Александра Неустроева. Как сообщает ТАСС со ссылкой на надзорный орган, при рассмотрении дела выявили значительные нарушения. Мужчину обвиняли в хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК) из-за грубых реплик в адрес ребенка, на головном уборе которого виднелась литера Z. Накануне стало известно о прекращении производства. 

"Совершенное Неустроевым деяние относится к категории средней тяжести, однако уголовное дело не могло быть прекращено, поскольку оно является циничным, направлено не только против школьника, но и причиняет ущерб социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам РФ", - отметили в силовом ведомстве.

Областному прокурору поручили подготовить кассационное представление. 

После новости о прекращении дела Хинштейн резко осудил это решение, уподобив его плевку в лицо всем участникам спецоперации, и подал жалобу в Генпрокуратуру.

Фото: ЗАКС.Ру


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