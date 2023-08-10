Суд разберется с загрязнителем реки Перовки под Выборгом

Росприроднадзор возбудил административное дело в отношении ГУП "Леноблводоканал", которое чиновники считают источником загрязнения реки Перовки в Выборгском районе. Об этом сообщает управление ведомства по Северо-Западному федеральному округу. Материалы дела передали в суд.

Истец добивается приостановки деятельности предприятия, связанной со сбросом канализационных стоков в реку, на три месяца. Специалисты надзорного органа ранее зафиксировали, что очистные сооружения, используемые "Леноблводоканалом", не функционируют.

В реке выявили превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов, железа, марганца, цинка и меди. Компания получила предписание об устранении нарушений.

фото: Росприроднадзор по СЗФО (скриншот видео)