Милонов придумал наказание для россиянина, обругавшего ребенка с Z-символикой

Екатеринбуржца Александра Неустроева следует отправить на разбор завалов в Бахмуте, полагает избранный от Петербурга депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия"). Речь идет о гражданине, который обругал в апреле ребенка из-за буквы Z на его шапке.

"Предлагаю отправить Александра Неустроева разбирать завалы домов в Бахмуте", — написал Милонов 11 августа в своем Telegram-канале. Свой пост он завершил обещанием, что "никто не уйдет от ответственности".

В отношении Неустроева было возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ), в минувшую среду суд прекратил его, обязав екатеринбуржца выплатить пострадавшей стороне семь тысяч рублей. Решением остались недовольны представители патриотической общественности, на следующий день Генпрокуратура потребовала пересмотреть его.

Фото: ЗАКС.Ру