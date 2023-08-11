"Зенит" не стали снова штрафовать за празднование чемпионства

Октябрьский районный суд Петербурга 11 августа прекратил административное дело в отношении футбольного клуба "Зенит" по статье о нарушении правил проведения публичных мероприятий ( ст.20.2.2 КоАП), передает корреспондент ЗАКС.Ру. Суд пришел к выводу, что клуб уже привлекли к ответственности в Петроградском районном суде.

Поводом для составления протокола стало празднование победы "Зенита" в сезоне 2022/2023 Российской премьер-лиги, которое прошло в центре Петербурга 13 мая. Тогда фирменный автобус клуба проехал по центру города, собирая вокруг себя болельщиков. Остановки делали в четырех районах. На некоторых участках фанаты якобы вытоптали газон, зажигали файеры и нарушали общественный порядок.

Представитель клуба в суде заявил, что полицейские в трех районах города составили идентичные протоколы, хотя все остановки автобуса проходили в рамках одного мероприятия. Таким образом, по мнению юриста, деяние следует считать длящимся.

Также было прекращено дело в отношении начальника отдела обеспечения безопасности мероприятий службы безопасности АО "ФК "Зенит" Александра Румянцева.

Накануне, 10 августа Петроградский районный суд оштрафовал "Зенит" на 300 тысяч рублей по тем же основаниям. Румянцева обязали выплатить 60 тысяч рублей. Клуб и его сотрудник намерены оспорить штрафы.

Еще один протокол из-за празднования победы находится в Дзержинском районном суде. К производству материалы пока не приняты. До этого суд трижды возвращал протокол силовикам для устранения недостатков.