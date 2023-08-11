Вишневский поинтересовался у Бастрыкина судьбой дела в отношении сотрудников КГИОП

Депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с вопросом о том, как продвигается расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) сотрудниками КГИОП. Депутат отметил важность наказания должностных лиц, ответственных за разрушение исторического наследия.

"К сожалению, на настоящий момент неизвестно ни о результатах расследования указанного уголовного дела, ни о возможных сроках его завершения и передачи соответствующих материалов в суд", — отметил Вишневский в обращении, копию которого опубликовал в своем Telegram-канале.

Депутат выразил мнение о важности того, "чтобы должностные лица, ответственные за разрушение исторических зданий в Санкт-Петербурге, понесли установленную законом ответственность". Он отметил, что с августа 2022 по июль 2023 года в городе были снесены три старых здания и начался демонтаж еще четырех. В то же время вмешательство СК позволило остановить снос четырех построек, добавил он.

Уголовное дело, о судьбе которого поинтересовался депутат, было возбуждено в конце мая 2022 года из-за подготовки к сносу дома Лапина на Рижском проспекте. В КГИОП тогда отреагировали на известие сообщением о неточности ряда сведений, имеющихся в распоряжении Следкома.

Фото: ЗАКС.Ру