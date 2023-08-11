В суд поступило коррупционное дело бывшего главы Калининского района Громова

В Смольнинский районный суд Петербурга поступили материалы экономического дела, возбужденного в отношении бывшего главы Калининского района Ивана Громова и его брата Павла Громова. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, всего в нем фигурирует тринадцать человек.

Фигурантов преследуют по статьям об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК). Под арестом находятся только братья Громовы, которым вменяют 17 криминальных эпизодов.

По версии следствия, организованное преступное сообщество похитило из городского бюджета почти 245 млн рублей в период, когда Иван Громов возглавлял комитет по информатизации и связи (2012-2016 годы).

Комитет хочет отсудить у членов сообщества чуть менее 216 млн рублей. В деле, которое пока не приняли к производству, насчитывается 163 тома.

Один из фигурантов - бывший чиновник Денис Чамара, который работал заместителем Громова в комитете, а после возглавил его.

Фото: ЗАКС.Ру