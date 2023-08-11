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Новости 18:18

Прокуратура нашла нарушения на пляже в Красносельском районе

фото ЗакС политика Прокуратура нашла нарушения на пляже в Красносельском районе

В рамках проверки мер безопасности на водных объектах Петербурга прокуратура выявила нарушения на пляже, прилегающем к озеру Безымянное в Красном Селе. Надзорный орган сообщает, что участки для купания детей не организованы должным образом. Кроме того, силовики не обнаружили стоек со спасательными кругами и сигнальных мачт.

В том же Красносельском районе побережье Финского залива, как выяснилось, не оборудовано знаков, запрещающих купание. В связи с этим глава района Олег Фадеенко получил прокурорское представление.

В настоящее время ведомство проверяет Суздальские озера на севере города.

Отметим, что Безымянное озеро время от времени включают в список водоемов, пригодных для купания. На сегодняшний день Роспотребнадзор не считает таковым ни одно озеро.

На неделе в акваториях города утонуло как минимум два ребенка.

Фото: ЗАКС.Ру


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