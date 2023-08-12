Следственный комитет обратился к купающимся петербуржцам

Смертельные случаи купания в петербургских водоемах, участившиеся в последние недели, побудили Следственный комитет выпустить обращение к горожанам.

В ведомстве отметили, что гибнут не только взрослые, но и дети - по вине первых. С начала лета в городских водоемах утонуло шестнадцать человек, ровно половина из них - несовершеннолетние.

По сведениям силовиков, трагические случаи имели место на тех пляжах, где были установлены информационные щиты, запрещающие купание.

На неделе проверку мер безопасности на водных объектах начала городская прокуратура, уже успевшая выявить нарушения на пляжах в Красносельском районе. За последние шесть дней в городе утонули по меньшей мере два ребенка.

Фото: ЗАКС.Ру