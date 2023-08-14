Писатель и сопредседатель "Справедливой России — За правду" Захар Прилепин получил звание подполковника Росгвардии, сообщило 14 августа РИА "Новости" со ссылкой на его пресс-службу. Это связано с назначением политика на должность заместителя командира нового полка на базе батальона Росгвардии "Оплот".

На новой должности Прилепин будет заниматься военно-политической работой.

"Благодарим за доверие руководство Росгвардии и президента, наделившего наши росгвардейские полки новыми полномочиями и тяжелым вооружением", — приводит слова писателя его пресс-служба. Прилепин также пообещал от имени сослуживцев "вложиться в доверенное дело всей своей верой и правдой".

О своем назначении Прилепин сообщил в начале августа. Он пообещал приступить к выполнению обязанностей после излечения от последствий покушения, которое произошло в минувшем мае в Нижегородской области.

Фото: ЗАКС.Ру