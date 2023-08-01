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Новости 14:47

Прилепин сообщил о назначении замкомандира полка Росгвардии

фото ЗакС политика Прилепин сообщил о назначении замкомандира полка Росгвардии

Писатель и политик Захар Прилепин сообщил 1 августа о назначении на должность заместителя командира полка Росгвардии. По его словам, он приступит к своим обязанностям после восстановления от полученных ран при взрыве в Нижегородской области.

"Я получил должность заместителя командира полка, и по излечении вернусь в строй", — написал Прилепин в своем Telegram-канале.

По сообщению политика, полк будет сформирован на базе батальона "Оплот". Формирование получит тяжелое вооружение, сообщил он. Ранее соответствующий закон получил одобрение Совета Федерации.

"Поставленные перед нами руководством Росгвардии и Президентом РФ задачи будут выполнены", — отметил Прилепин.

В начале мая Прилепин пострадал в результате взрыва в Нижегородской области. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт (ст. 205 УК РФ). Сейчас писатель лечится от полученных травм, в конце июля он жаловался на блокировку своего YouTube-канала.

Фото: Захар Прилепин / Telegram (скриншот видео)


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