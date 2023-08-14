В России отменили введенное в пандемию анкетирование на границе

Роспотребнадзор отменил обязательное анкетирование иностранцев при въезде в страну, следует из приказа главы ведомства Анны Поповой. Документ опубликован 14 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

Ведомство отменило обязательное анкетирование прибывающих в Россию иностранцев и лиц без гражданства в пунктах пропуска на государственной границе. Взамен устанавливается правило о возможности выборочного тестирования пассажиров, прибывающих из стран с ухудшившейся эпидемической ситуацией.

На прошлой неделе Роспотребнадзор предупреждал о возможности ухудшения эпидситуации в стране после выявления 17 заболевших новым вариантом коронавируса. Между тем в Смольном планируют преобразовать штаб по противодействию коронавирусу в штаб по борьбе с инфекционными заболеваниями.

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