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Активиста Виталия Иоффе оштрафовали за дискредитацию армии

фото ЗакС политика Активиста Виталия Иоффе оштрафовали за дискредитацию армии

Василеостровский районный суд Петербурга 14 августа оштрафовал на 30 тысяч рублей активиста Виталия Иоффе по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП), сообщил ЗАКС.Ру адвокат Сергей Подольский. Поводом стал пикет, в котором упоминалась гибель подлодки "Курск". 

Иоффе задержали накануне на набережной Лейтенанта Шмидта. Он вышел с плакатом, на котором упоминалось высказывание президента Владимира Путина о подводной лодке "Курск" во время интервью с Ларри Кингом в 2000 году. Тогда на вопрос американского ведущего о судьбе судна президент ответил "Она утонула". 

Сперва активисту вменяли повторное нарушение правил проведения митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Адвокат Польский в разговоре с ЗАКС.Ру предположил, что это было сделано специально, чтобы доставить активиста в ИВС - статья подразумевает арест на срок до 30 суток. 

Это первый штраф Иоффе по статье о дискредитации армии. В случае повторного нарушения на него могут возбудить уголовное дело (ст. 280.3 УК). Подольский добавил, что обжалует постановление. 

Напомним, 11 августа Иоффе оштрафовали на 20 тысяч рублей за пикет в поддержку обвиняемой в "фейках" про армию (ст. 207.3 УК) Ольги Смирновой, для которой гособвинитель запросил 7 лет лишения свободы. Приговор огласят 30 августа. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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