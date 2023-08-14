Активиста Виталия Иоффе оштрафовали за дискредитацию армии

Василеостровский районный суд Петербурга 14 августа оштрафовал на 30 тысяч рублей активиста Виталия Иоффе по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП), сообщил ЗАКС.Ру адвокат Сергей Подольский. Поводом стал пикет, в котором упоминалась гибель подлодки "Курск".

Иоффе задержали накануне на набережной Лейтенанта Шмидта. Он вышел с плакатом, на котором упоминалось высказывание президента Владимира Путина о подводной лодке "Курск" во время интервью с Ларри Кингом в 2000 году. Тогда на вопрос американского ведущего о судьбе судна президент ответил "Она утонула".

Сперва активисту вменяли повторное нарушение правил проведения митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Адвокат Польский в разговоре с ЗАКС.Ру предположил, что это было сделано специально, чтобы доставить активиста в ИВС - статья подразумевает арест на срок до 30 суток.

Это первый штраф Иоффе по статье о дискредитации армии. В случае повторного нарушения на него могут возбудить уголовное дело (ст. 280.3 УК). Подольский добавил, что обжалует постановление.

Напомним, 11 августа Иоффе оштрафовали на 20 тысяч рублей за пикет в поддержку обвиняемой в "фейках" про армию (ст. 207.3 УК) Ольги Смирновой, для которой гособвинитель запросил 7 лет лишения свободы. Приговор огласят 30 августа.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру