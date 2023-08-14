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Новости 14 августа, 20:45

Бастрыкин поручил доложить о проверке из-за сноса дореволюционной мастерской

фото ЗакС политика Бастрыкин поручил доложить о проверке из-за сноса дореволюционной мастерской

Обстоятельства сноса чугунно-меднолитейной мастерской на проспекте Обуховской Обороны заинтересовали председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, следует из сообщения ведомства. Глава СК поручил доложить о ходе проверки по факту демонтажа объекта.

О сносе постройки в Следкоме узнали из СМИ и социальных сетей. При этом, согласно заявлениям общественников, "объект входил в зону охраны, которая запрещает сносить дореволюционные постройки", уточнили в ведомстве.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Олегу Бобкову рассказать о предварительных результатах процессуальной проверки по факту сноса. Также он распорядился "всесторонне изучить" обстоятельства произошедшего.

О сносе здания градозащитники сообщили в конце прошлой недели.

Фото: Telegram-канал "Следком"


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