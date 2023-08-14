В весеннюю сессию Госдума не рассмотрела десятую часть приоритетных проектов

Депутаты Государственной думы в весеннюю сессию не выполнили план по всем приоритетным законопроектам, рекомендованным к рассмотрению комитетами, подсчитали 14 августа "Ведомости". В своих изысканиях издание отталкивалось от отчета аппарата Госдумы.

Как следует из данных газеты, по разным причинам не рассмотренными оказались более 10 % инициатив.

Всего в программе нижней палаты парламента находилось 364 законопроекта. При этом по 44 из них застопорились, что связано либо с переносом на более поздний срок, либо с продолжающимися обсуждениями деталей.

Всего за время весенней сессии Госдума приняла около 500 законов, рассказал ранее председатель палаты Вячеслав Володин.

В следующую, осеннюю сессию, Госдума планирует рассмотреть в том числе и законопроект о введении уголовной ответственности за неявку по мобилизации. В свою очередь, член фракции КПРФ Михаил Матвеев выражал намерение добиваться осенью рассмотрения вопроса о выходе России из МВФ.

Фото: ЗАКС.Ру