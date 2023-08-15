Фигурантов дела о разливе топлива в Норильске освободили от части наказания

Суд в Красноярском крае вынес приговоры фигурантам резонансного дела о разливе более 20 тысяч тонн дизельного топлива, произошедшего в Норильске в мае 2020 года. Обвинение четверым сотрудникам "дочки" "Норникеля" предъявлялось по двум уголовным статьям, о чем сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

По статье 246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов) они получили от года до года и пяти месяцев исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

По статье 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов) фигурантов освободили от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения по ней.

Напомним, что из-за допущенной аварии "Норникель" обязали выплатить беспрецедентный штраф в размере 146,2 млрд рублей.

Фото: ЗАКС.Ру