Похититель Евангелия из храма на Крестовском острове получил условный срок

Петроградский районный суд приговорил к условному сроку похитителя Евангелия и золоченого креста из храма Преподобного Сергия Радонежского на Константиновском проспекте Крестовского острова, сообщили 16 августа в городской прокуратуре. Подсудимый был признан виновным в краже с причинением значительного вреда потерпевшей стороне (п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Суд установил, что 3 марта Игорь Стручков похитил с аналоя храма принадлежащие настоятелю Евангелие и напрестольный крест общей стоимостью 47 тысяч рублей. Украденное он отнес в скупку, выручив в итоге 500 рублей.

Изначально сообщалось, что стоимость украденного составила почти 400 тысяч рублей. Вскоре после похищения Стручков был задержан правоохранителями в гостинице на проспекте Энгельса.

Потерпевший предоставил суду заявление об отсутствии претензий к Стручкову. Принимая во внимание это, а также возмещение фигурантом причиненного ущерба, суд назначил ему два года условно с аналогичным испытательным сроком.

Фото: ЗАКС.Ру