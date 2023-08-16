Переход школ на новые учебники растянется на пять лет, заявил Кравцов

Переход российских школ на единые государственные учебники пройдет в течение пяти лет, заявил 16 августа глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Временные рамки он обозначил на совещании работников образования и науки Татарстана.

"До конца 2025 года будут подготовлены государственные учебники по всем предметам, что позволит обеспечить качество и единство образовательного пространства. Полный переход на новые учебники планируется осуществить в ближайшие пять лет", — цитирует заявление министра "Интерфакс".

Ранее стало известно о том, что в новых учебниках истории для 10 и 11 классов были полностью переписаны разделы о последних 50 годах. Школы смогут применять их уже с сентября.

Фото: Telegram-канал Минпросвещения РФ