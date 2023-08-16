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Новости 12:27

Переход школ на новые учебники растянется на пять лет, заявил Кравцов

фото ЗакС политика Переход школ на новые учебники растянется на пять лет, заявил Кравцов

Переход российских школ на единые государственные учебники пройдет в течение пяти лет, заявил 16 августа глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Временные рамки он обозначил на совещании работников образования и науки Татарстана.

"До конца 2025 года будут подготовлены государственные учебники по всем предметам, что позволит обеспечить качество и единство образовательного пространства. Полный переход на новые учебники планируется осуществить в ближайшие пять лет", — цитирует заявление министра "Интерфакс".

Ранее стало известно о том, что в новых учебниках истории для 10 и 11 классов были полностью переписаны разделы о последних 50 годах. Школы смогут применять их уже с сентября.

Фото: Telegram-канал Минпросвещения РФ


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