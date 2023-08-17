Российские власти не станут пока вводить валютный контроль

В России пока не планируется установление норм продажи валютной выручки экспортерами и введение ограничений на движение капитала, сообщили "Ведомости". Как сообщили изданию три источника, решение было принято по итогам встречи президента Владимира Путина с членами правительства и главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной.

Как сообщается, правительство договорилось с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки, благодаря чему власти решили пока ограничиться наблюдением за компаниями. Сами представители бизнеса согласились на увеличение объемов передаваемой выручки. При этом не исключено, что в дальнейшем продажа валютной выручки станет обязательной, а фискальная нагрузка возрастет, допустил собеседник издания.

Ранее Центробанк на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку до 12 % годовых. Это произошло на следующий день после того, как стоимость доллара впервые с марта 2022 года превысила отметку в 100 рублей.

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