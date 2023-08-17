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Венедиктов*: "Газпром-медиа" выступило против продления прав "Эха Москвы" на бренд

фото ЗакС политика Венедиктов*: "Газпром-медиа" выступило против продления прав "Эха Москвы" на бренд

Представители "Газпром-медиа" не поддержали пролонгирование прав на товарные знаки "Радио Эхо Москвы" и "Эхо Москвы", сообщил 17 августа бывший главный редактор закрытой радиостанции Алексей Венедиктов*. По словам журналиста, на заседании совета директоров "Эха Москвы" они проголосовали против этого.

"Значит, имеем дело со сговором, а не с ошибкой. Добровольно отказываются от миллионной (в долларах собственности)", — прокомментировал позицию медиахолдинга Венедиктов*.

Ранее стало известно о планах МИА "Россия сегодня" получить права на логотип и бренд "Эха Москвы". Против этого выступил Венедиктов*, который потребовал провести заседание совета директоров радиостанции. Сославшись на Устав закрытого СМИ, он указал на невозможность передачи нематериальных активов без соответствующего решения совета директоров.

*Минюст внес Алексея Венедиктова в единый реестр иноагентов

Фото: Подкасты радио Эхо Москвы / Telegram


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