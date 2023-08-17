Думский справоросс предложила провести кредитную амнистию для семей с детьми

В России следует провести кредитную амнистию для семей с детьми, считает первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова (СРЗП). Как сообщили 17 августа "Известия", с соответствующим предложением депутат обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину.

В своем письме Лантратова сослалась на данные Центробанка, согласно которым общая задолженность россиян перед банками достигла к 1 мая 2023 года отметки в 30,22 триллиона рублей, а уровень закредитованности вырос с 35 % до 41 %. Подобные процессы сопровождаются инфляцией и стагнацией реальных доходов граждан, что способно негативно сказаться на их материальном положении, указала справоросс.

В обращении указано, что более 80 % граждан за чертой бедности приходится на семьи детьми. "Представляется целесообразным введение единоразовой кредитной амнистии для семей с детьми, а именно — установление права на единоразовое списание долгов при падении доходов по независящим от них причинам", — написала депутат. По ее мнению, определением причин, на основании которых россияне смогут претендовать на льготы, должно заняться правительство России.

Ранее Лантратова обратилась в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить цены на рабочие тетради для школьников.

Фото: Telegram-канал "Яна Лантратова. Добро"