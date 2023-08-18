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Новости 14:39

Мосгорсуд ликвидировал "Сахаровский центр"*

фото ЗакС политика Мосгорсуд ликвидировал "Сахаровский центр"*

Московский городской суд на заседании 18 августа ликвидировал "Сахаровский центр"*, сообщил ТАСС. В качестве истца по делу выступило Министерство юстиции.

"Суд постановил исковые требования ГУ Минюста РФ по Москве о ликвидации удовлетворить в полном объеме", — цитирует агентство сообщение пресс-службы суда.

"Сахаровский центр"* был внесен Минюстом в перечень иноагентов в 2014 году. В декабре 2022 года суд оштрафовал организацию на пять миллионов рублей за отсутствие маркировки иноагента в публикациях. Спустя месяц стало известно о выселении "Сахаровского центра"* из офиса в Москве.

*Минюст внес "Сахаровский центр" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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