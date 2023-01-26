"Сахаровский центр"* сообщил о выселении из помещений в Москве

Сотрудники "Сахаровского центра"* известили в соцсетях о том, что их выселяют из офиса на Земляном Валу в Москве. Соответствующее письмо им прислали из столичного Департамента городского имущества.

В документе сообщается о прекращении договоров безвозмездной аренды занимаемых помещений. Поводом для выселения стали поправки к закону об иностранных агентах, согласно которым включённые в соответствующий реестр Минюста организации не имеют права на государственную поддержку.

Комментируя ситуацию, в "Сахаровском центре"* сообщили, что постараются сохранить память о своей работе. Кроме того, 100-летие правозащитницы Елены Боннэр они успеют отпраздновать в "пространстве, которое она создавала".

*Сахаровский центр" внесён в единый реестр иноагентов