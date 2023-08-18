Бастрыкин велел возбудить дело из-за строительства автобусного кольца на Парнасе

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, вникнув в протесты жителей Парголово против строительства отстойно-разворотной площадки для автобусов, занял их сторону в конфликте и поручил петербургским коллегам возбудить уголовное дело.

Информационный центр СК отмечает, что строительство ведется в зеленой зоне, рядом с детской площадкой и жилым массивом. Жители Парнаса недовольны перспективой получить поблизости новый источник шума и выхлопных газов. Иные государственные инстанции в их борьбе пока не помогли.

Центральный аппарат СК поставил исполнение поручения на контроль.

Напомним, ранее отказа от строительства автобусного кольца добивались справедливороссы. Несмотря на возникший скандал, рядом со сквером появилась тяжелая техника. В один из дней путь ей попытались преградить граждане. Ради защиты территории они выразили готовность дежурить на месте посменно.

фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте