Сопредседателя движения "Голос"* Мельконьянца арестовали на два месяца

Суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия и постановил поместить под стражу сопредседателя движения "Голос"* Григория Мельконьянца. Его обвиняют в организации деятельности нежелательной организации (ч. 3 ст. 284.1 УК). Под арестом он пробудет как минимум до 17 октября, передает ТАСС.

Следствие считает, что общественник продолжал участвовать в деятельности Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO)**, которую признали нежелательной в РФ в сентябре 2021 года.

На заседании фигурант отметил, что не может скрыться из страны по причине изъятия у него обоих загранпаспортов.

Накануне у нескольких координаторов движения прошли обыски. Один из обысков привел к административному аресту, который назначили Владимиру Егорову за неповиновение полиции.

Ранее о работе Мельконьянца положительно отозвалась глава ЦИК Элла Памфилова, рассчитывающая на справедливое расследование его дела.

*Минюст внес движение "Голос" в единый реестр иноагентов

**Генпрокуратура признала ENEMO нежелательной организацией в РФ

фото: RFI на русском / YouTube