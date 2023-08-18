Памфилова надеется на объективность в деле сопредседателя "Голоса"* Мельконьянца

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила 18 августа о том, что надеется на объективное разбирательство в деле сопредседателя движения "Голос"* Григория Мельконьянца. Днем ранее стало известно о возбуждении против него уголовного дела об организации деятельности нежелательной в России НПО (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ).

"Надеемся, что разберутся объективно, потому что его часто профессиональная критика иногда нам очень помогала", — передает слова Памфиловой ТАСС.

Движение "Голос"* известно благодаря своим наблюдениям за процедурой выборов в России. Его сопредседатель Мельконьянц был задержан накануне на ночь в ожидании избрания меры пресечения судом.

Накануне силовики провели обыски по делу Мельконьянца у ряда активистов в восьми регионах России. У петербургского координатора движения Полины Костылевой (исключена из реестра иноагентов 23 августа 2022 года) изъяли ноутбук и телефоны, позже она рассказала об обстоятельствах произошедшего ЗАКС.Ру. Сопредседателю "Голоса"* Владимиру Егорову суд назначил 15 суток административного ареста за неповиновение полиции (ст. 19.3 КоАП РФ).

*Минюст внес движение "Голос" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру