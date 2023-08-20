В "Мемориале"* заявили о невозможности попасть на Левашовское кладбище

Попытка активистов "Мемориала"* почтить память репрессированных в советское время поляков окончилась неудачей из-за невозможности попасть на территорию Левашовского кладбища, сообщили 20 августа правозащитники. Вместе с ними предприняли попытку представители конгресса поляков Петербурга, а также ряда консульств.

"Когда коллеги приехали на кладбище, оказалось, что с 19 по 23 августа санитарный день для инвентаризации деревьев, представляющих угрозу", — говорится в посте, опубликованном в Telegram-канале "Мемориала"*.

У закрытых ворот приехавших встретили активисты прокремлевского молодежного движения "Волонтерская рота". В руках они держали плакаты с обвинениями в адрес Польши.

Поскольку вход на кладбище был закрыт, акцию памяти провели перед воротами.

Ранее с территории кладбища исчез памятник, посвященный репрессированным полякам. Вице-губернатор Борис Пиотровский заявил, что монумент был демонтирован ради проведения ремонта "в связи с обнаружением в июле 2023 года значимых повреждений мемориала".

*Минюст внес правозащитный центр "Мемориал" в единый реестр иноагентов

Фото: Telegram-канал "Общество Мемориал"*