Сопредседатель "Голоса"* рассказал об изъятии техники у его коллеги

Полиция изъяла гаджеты у члена совета движения "Голос"* Дениса Шадрина, сообщил сопредседатель движения Станислав Андрейчук. Произошло это вечером 19 августа на трассе в 130 километрах от Кирова, рассказал правозащитник.

По рассказу Андрейчука, полицейские остановили автомобиль, за рулем которого ехал Шадрин. Сославшись на якобы поступившее сообщение о распространении экстремистских материалов силовики провели досмотр, в ходе которого изъяли ноутбук и планшет.

"Технику пришлось отдать под угрозой применения силы и составления протокола об административном правонарушении", — написал сопредседатель "Голоса"* в своем Telegram-канале. По его утверждению, Шадрину будто бы пригрозили составить протокол о неповиновении законному требованию работника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ).

Перед этим, 17 августа, силовики уже проводили обыск у Шадрина, сообщало кировское отделение "Яблока". В ходе мероприятий у активиста изъяли загранпаспорт, технику и наличные деньги.

Обыск у Шадрина состоялся в один день с рядом аналогичных мероприятий в ряде регионов России, включая Москву и Петербург. Визиты силовиков были связаны с возбуждением уголовного дела об организации деятельности нежелательной в России НПО (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ) в отношении сопредседателя "Голоса"* Григория Мельконьянца. Позже последний был заключен под стражу на два месяца в соответствии с решением суда.

*Минюст внес движение "Голос" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру