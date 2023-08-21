Справороссы подготовили запрет на видеосъемку работы ПВО

"Справедливая Россия — За правду" разработала законопроект о запрете видеосъемки работы ПВО и средств радиоэлектронной борьбы, рассказал 21 августа депутат Госдумы Дмитрий Гусев. По его словам, инициатива направлена для получения отзывов в правительство и Конституционный суд, а в дальнейшем будет внесена на рассмотрение парламента.

"Уверен, что в начало осенней сессии, то есть в сентябре, в середине-в конце сентября мы получим ответы, и этот законопроект будет у нас внесен", — цитирует заявление Гусева РИА "Новости".

Ранее утром Минобороны сообщило о двух сбитых беспилотниках в Подмосковье. Накануне в ведомстве рассказывали об одном сбитом беспилотнике на подступах к Москве, а до того — об атаке на Новгородскую область.

Фото: Telegram-канал Дмитрия Гусева