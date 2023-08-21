Турпоток в Петербург восстанавливается, заявил губернатор

Туристический поток в Петербург вырос за первые шесть месяцев 2023 года на одну десятую часть относительно аналогичного периода годом ранее, заявил губернатор Александр Беглов. О том, откуда именно в город приезжают гости, он не уточнил.

"Петербург сегодня является одним из лидеров России по темпам восстановления туристических потоков. За первое полугодие Северную столицу посетили на 10 % больше гостей, чем год назад", — рассказал Беглов в эфире "Радио России".

По словам губернатора, Петербург привлекает путешественников в том числе "новыми маршрутами и новыми объектами туристской географии". Говоря о последних, он упомянул проект по восстановлению фортов в Кронштадте и маршрут в честь основателя города Петра Первого. Также Беглов поделился планами по созданию "самого большого в мире музея электрического транспорта" на Васильевском острове, который разместится в трех дореволюционных депо.

Ранее вице-губернатор Борис Пиотровский предполагал, что рост турпотока по итогам нынешнего года может составить 10 % от предыдущего. В начале августа стало известно, что турпоток в Россию вырос в первом полугодии более чем в два раза, но все равно оказался в 16,5 раз меньше, чем в первом полугодии доковидного 2019 года.

Фото: ЗАКС.Ру