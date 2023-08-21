Минюст внес CIT* и "Аллатру"** в реестр нежелательных организаций

Министерство юстиции дополнило 21 августа перечень нежелательных в России организаций двумя новыми позициями, следует из сообщения на сайте ведомства. В реестр вошли Conflict Intelligence Team* и украинское религиозное движение "Аллатра"**.

"Организации включены в перечень <...> на основании решений первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации", — уточнили в Минюсте. В качестве еще одного основания для этого чиновники назвали положения закона, касающегося мер воздействия на лиц, причастных к нарушению прав и свобод человека.

Ранее обе организации были признаны Генпрокуратурой нежелательными в России. В случае с CIT* это произошло 10 августа, решение касательно "Аллатры"** огласили двумя днями ранее.

*Минюст внес Conflict Intelligence Team ("Сетевое объединение журналистов-расследователей") в список нежелательных организаций на территории РФ

**Минюст внес движение "Аллатра" в список нежелательных организаций на территории РФ

Фото: ЗАКС.Ру