Главреду издания "Новый фокус" запросили шесть лет колонии по делу о "фейках"

Государственное обвинение запросило шесть лет заключения для главного редактора хакасского сетевого издания "Новый фокус" Михаила Афанасьева, о чем сообщает "Коммерсант". Его обвиняют в распространении фейков об армии (ст. 207.3 УК). Прокурор также добивается для фигуранта трехлетнего запрета на занятие журналистикой.

Своей вины Афанасьев не признает. Он настаивает на достоверности обнародованной информации.

Уголовное преследование журналиста началось в апреле прошлого года. Поводом для этого стали публикации об участниках военной спецоперации. Главред "Нового фокуса" состоит в партии "Яблоко". Больше года его держат под стражей.

Фото: ЗАКС.Ру