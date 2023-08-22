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МВД: Памятник репрессированным полякам находится на реставрации в ГУП "Ритуальные услуги"

фото ЗакС политика МВД: Памятник репрессированным полякам находится на реставрации в ГУП "Ритуальные услуги"

Главное управление МВД по Петербургу и Ленинградской области нашла памятник репрессированным полякам, пропавший с Левашовского мемориального кладбища, в ГУП "Ритуальные услуги". Он там находится на реставрации, следует из ответа на обращение депутата Заксобрания Петербурга Бориса Вишневского

"В ходе проверки установлено, что указанный памятник в настоящее время находится на хранении в Санкт-Петербургском Государственном Унитарном предприятии "Ритуальные услуги", с целью реставрации", - говорится в письме от 16 августа. 

Депутат также просил начальника Главка Романа Плугина возбудить уголовное дело при наличии признаков преступления, а также оказать содействие в возвращении памятника на прежнее место. Об этом в письме МВД ни слова. 

С похожим обращением Вишневский обращался к вице-губернатору Борису Пиотровскому, который ответил, что памятник находится в ГКУ "Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела", подведомственном комитету по промышленной политике, инновациям и торговле. "Яблочник" намерен снова направить запрос Пиотровскому о ситуации с памятником.

Напомним, об исчезновении памятника стало известно в конце июля. ТАСС со ссылкой на некий источник в Смольном сообщал, что монументу потребовалась реставрация якобы после нападения вандалов. 

Константин Леньков / фото: соцсети Генерального консульства Республики Польша в Санкт-Петербурге


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Упоминаемые персоны
Вишневский Борис Лазаревич 




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