На замусоренном пустыре в Шушарах появилась "экотропа"

В социальных сетях появилась фотография, сделанная в Шушарах, которые знамениты жалобами жителей на отсутствующее благоустройство. Посреди одного из песчаных пустырей, характерных для этого пригорода, положен настил из досок.

Конструкцию, под которой виднеются бытовые отходы, в паблике "ВКонтакте" под названием "Шушарское гетто" иронично окрестили "экотропой". Она ведет к детскому саду № 50 и школе № 93.

"[Экотропы] появляются в разных заповедных уголках, обладающих высокой эстетической, природной и исторической ценностью, к каковым безусловно относятся и Шушары", - таким текстом сопровождается снимок.

В предыдущие месяцы и годы жители поселка устраивали различные перформансы, призванные привлечь внимание к проблеме благоустройства. В конце июля на территории Шушар появился арт-объект в виде огромного болта. Годом ранее жители организовывали здесь "стену плача".

фото: Шушарское гетто / ВКонтакте