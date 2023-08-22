Бастрыкин вновь потребовал возбудить дело из-за строительства кольца на Парнасе

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отреагировал на прекращение петербургской прокуратурой уголовного дела, возбужденного в связи со строительством отстойно-разворотного кольца для автобусов на Парнасе. Он повторно потребовал от и. о. главы регионального управления СК Олега Бобкова завести дело о халатности при выдаче проектно-разрешительной документации (ст. 293 УК).

Руководство СК в новейшем заявлении пообещало, что в обжаловании решения надзорного органа готово дойти до Генпрокуратуры. Из-за вчерашнего решения силовики потеряли возможность вести следственные действия.

В свою очередь, городская прокуратура при прекращении дела руководствовалась фактом наличия разрешительной документации на строительные работы. Кроме того, в материалах СК не имелось точных сведений о нанесенном ущербе.

Жители Парнаса протестуют против будущего кольца, поскольку объект, представляющий собой источник шума и выхлопных газов, хотят построить рядом с зеленой зоной, жилой застройкой и детской площадкой.

фото: пресс-служба СК