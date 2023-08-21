В Петербурге прокуратура отменила уголовное дело из-за строительства автобусного кольца

Прокуратура Выборгского района Петербурга отменила возбуждение уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом из-за строительства автобусного кольца на Парнасе, сообщила вечером 21 августа "Фонтанка" со ссылкой на документ. В действиях сотрудников "Организатора перевозок" СК заподозрил халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Согласно постановлению, подписанному зампрокурора района, неустановленные работники "Организатора перевозок" заключили с ООО "Пантера" контракт на благоустройство участка, предназначенного под отстойно-разворотную площадку для автобусов на Заречной улице. Предполагаемая халатность при этом заключалась в непроведении проверки документации на соответствие нормативным требованиям.

В прокуратуре полагают незаконным возбуждение дела из-за наличия разрешительной документации на проведение работ. Кроме того, заключенный контракт не был оспорен, а сведений о нанесенном ущербе в материалах дела не обнаружилось. В связи с этим надзорное ведомство отменило постановление о возбуждении уголовного дела.

Против строительства автобусного кольца выступают местные жители, недовольные перспективой остаться без зеленой зоны. В ситуацию вмешивались петербургские справороссы, а в минувшую пятницу глава СК Александр Бастрыкин поручил подчиненным возбудить уголовное дело. Теперь его отменила прокуратура.

Фото: ЗАКС.Ру