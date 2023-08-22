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Новости 17:23

Православному блогеру Курмоярову продлили арест в рамках дела о "фейках"

фото ЗакС политика Православному блогеру Курмоярову продлили арест в рамках дела о "фейках"

Калининский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство силовиков и продлил православному блогеру Иоанну Курмоярову срок содержания под стражей, о чем сообщает портал MR7. Преследуемый по делу о фейках про армию (ст. 207.3 УК), он останется под арестом как минимум до 28 ноября.

На прошедшем во вторник заседании собравшихся ознакомили с расшифровками материалов, которые фигурант регулярно публиковал на своих страницах в соцсетях. Контент по большей части принадлежит авторству граждан, признанных иноагентами.

Напомним, следствие считает фейками про российскую армию пацифистские ролики Курмоярова на YouTube. В июне фигурант пожаловался на унижение, с которым регулярно сталкивается в изоляторе.

Фото: ЗАКС.Ру


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