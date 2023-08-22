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Новости 20:17

В День знаний в Петербурге откроется рекордное число новых школ

фото ЗакС политика В День знаний в Петербурге откроется рекордное число новых школ

В Петербурге 1 сентября примет учащихся рекордно большое число новых школ, о чем сообщила профильный вице-губернатор Ирина Потехина. Свои двери откроют 22 новых учреждения, из них 17 построены с нуля. Оставшиеся пять прошли через реконструкцию или капитальный ремонт.

"С учетом того, что часть из них не использовались больше пяти лет, эти школы тоже с полным основанием можно назвать новыми", - написала чиновница на собственной странице "ВКонтакте".

С начала календарного года уже начали работу еще две школы. Всего до конца года общеобразовательные учреждения пополнятся более 20 тысячами новых мест.

По данным Потехиной, заявлений в конфликтные комиссии о приеме в первые классы за год стало меньше почти вдвое.

фото: gov.spb.ru


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Упоминаемые персоны
Потехина Ирина Петровна




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