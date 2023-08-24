Петербуржцы устроили стихийные мемориалы в память о Пригожине

В ночь на 24 августа стихийные мемориалы появились в двух точках Петербурга, традиционно связываемых с личностью предпринимателя Евгения Пригожина. Горожане принесли цветы ко входу в кафе на Университетской набережной, где проходили встречи движения "Кибер фронт Z" и где погиб при взрыве в апреле военкор Владлен Татарский, сообщил MR7.

Еще одним местом притяжения для сочувствующих Пригожину стало здание на Зольной улице, на котором до начала июля виднелась вывеска "ЧВК Вагнер Центр". На месте стояли сотрудники полиции, они не стали задерживать собравшихся. По сообщению "Фонтанки", основная часть пришедших удалилась около двух часов ночи, но кое-кто оставался и до пяти часов утра.

Накануне стало известно о падении в Тверской области самолета Embraer. По сообщению Росавиации, на борту находились 10 человек, включая самого Пригожина. Как сообщили в МЧС, выживших в происшествии не оказалось. Их тела увезли в морг.

Фото: Алексей Матюхин / MR7