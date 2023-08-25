Адвокат Алексея Москалева подтвердил его отправку в ШИЗО на 19 суток

Приговоренный к заключению за дискредитацию армии (ст. 280.3 УК РФ) Алексей Москалев был отправлен администрацией колонии в штрафной изолятор (ШИЗО) на 19 суток, сообщил 25 августа Telegram-канал "Свободу Маше Москалевой".

"Наш адвокат, навещавший Алексея в колонии, сообщил, что Москалев находится в ШИЗО с 5-го августа — его отправили туда дважды", — написали авторы канала.

По информации адвоката, впервые Москалева отправили в ШИЗО за опоздание на подъем. В тот раз ему назначили шесть суток пребывания в изоляторе. Во второй раз его отправили на 13 суток за то, что он якобы не поприветствовал сотрудника ФСИН.

Также авторы канала сообщили, что Москалева хотят объявить склонным к побегу. "Причина в том, что сотрудники полиции считают, что он осужден по экстремистской статье", — уточнили они.

На прошлой неделе активисты пытались передать Москалеву заказ, но тот не дошел. После звонка оператору их уведомили о том, что тот отправлен в ШИЗО.

Внимание силовиков семья Москалева привлекла после того, как его дочь сделала в школе пацифистский рисунок весной 2022 года. После этого его штрафовали по статье о дискредитации армии из-за постов в соцсетях (ст. 20.3.3 КоАП РФ), а позже завели уголовное дело. В марте 2023 года суд в Тульской области приговорил его к двум годам колонии, позже наказание ужесточили, добавив к нему двухлетний запрет на администрирование сайтов.

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