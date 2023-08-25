Возле "ЧВК Вагнер Центра" неизвестный напал на зарубежную журналистку

Минувшей ночью у здания "ЧВК Вагнер Центра" на Зольной улице в Петербурге неизвестный мужчина в черной куртке атаковал 41-летнюю палестинскую журналистку телеканала Al Jazeera Arabic. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на свой источник.

По словам пострадавшей, она получила удар в правый висок. У нее диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Нападавшего она описала как 30-летнего мужчину славянской внешности, который после применения силы скрылся.

Накануне к зданию на Зольной улице несли цветы сторонники главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, частный самолет которого разбился вечером 23 августа в Тверской области. Официально гибель бизнесмена, числившегося в списке пассажиров, пока не подтвердилась. Накануне президент выразил соболезнования жертвам крушения лайнера.

Фото: ЗАКС.Ру