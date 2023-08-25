СК не нашел нарушений при замене старинных окон в доме на Петроградской стороне

В Петроградском районе Петербурга представители Следственного комитета встретились с местными жителями и обсудили волнующие их проблемы в области жилищно-коммунального хозяйства. Как сообщает пресс-служба ведомства, на встрече также присутствовали сотрудники ГУЖА.

Одной из затронутых тем стал ремонт окон в историческом доме № 5/13 по Введенской улице. Ранее в связи с ремонтом активисты переживали за судьбу исторических витражей в этом доме. СК подтвердил, что деревянные оконные заполнения в парадных заменили на металлопластиковые.

"Указанные работы выполнены с согласования председателя Совета многоквартирного дома, размеры оконных заполнений не изменены, обеспечено сохранение исторического витража, каких-либо нарушений не установлено", - говорится в сообщении.

Отметим, что петербургские градозащитники регулярно выражают недовольство, когда старинные окна пытаются заменить на стеклопакеты. Иногда с ними соглашается суд.

фото: пресс-служба СК