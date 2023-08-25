Лукашенко: "Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Беларуси

Белорусский президент Александр Лукашенко впервые высказался о крушении самолета главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который числился в списке пассажиров. Несмотря на возможную гибель лидера формирования, другие его участники останутся в одной с Лукашенко стране, заявил он.

"Здесь остается ядро, кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны. В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек", - приводит его рассказ государственное информагентство БелТА.

По словам президента, тиражируемые снимки со спутника, показывающие уменьшение численности группировки, не должны никого вводить в заблуждение.

""Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Беларуси", - пообещал спикер.

Говоря о судьбе Пригожина, Лукашенко не выразил соболезнований, зато вспомнил, что он предупреждал бизнесмена о возможных печальных последствиях вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" в конце июня.

фото: kremlin.ru