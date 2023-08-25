По делу о поджоге военкомата петербургского гимназиста оставили в СИЗО

Суд в Ленобласти отклонил апелляцию, поданную стороной защиты 17-летнего петербургского гимназиста Егора Балазейкина на его арест. Таким образом, по делу о поджоге военкомата в Кировске он пробудет под стражей как минимум до 1 октября. Заседание смогли посетить журналисты нескольких изданий.

"Ни один из доводов защиты опять не был принят во внимание", - сообщается в группе поддержки Балазейкина в Telegram.

Молодой человек с рождения страдает от аутоиммунного гепатита, в заключении у него также стал прогрессировать фиброз печени. Ему инкриминируют террористический акт (ч. 1 ст. 205 УК). Под арестом Балазейкин находится с начала марта.

Фото: ЗАКС.Ру