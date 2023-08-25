"На все денег не хватает": в Петербурге стартовали "нулевые чтения" бюджета

Фото Константин Леньков, ЗАКС.РуВ Петербурге 25 августа начались "нулевые чтения" проекта бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Ближайшие две недели депутаты Заксобрания будут обсуждать с чиновниками, на что потратить средства из городской казны. Власти предупреждают сразу, что на все денег не хватит.

"Нулевые чтения" в 2023 году впервые проходят в обновленном формате. Теперь чиновники представляют свои пожелания не только от лица отдельного комитета, но и в рамках государственных программ. Всего от исполнительных органов власти поступило дополнительных предложений на 368 млрд рублей.

- Сами "нулевые чтения" имеют очень важное значение перед тем, как мы будем голосовать, выходить на бюджет следующего года. Поэтому немножко мы решили в этом году сам процесс увеличить, поэтому где-то до двух недель они у нас будут. 18 программ. Достаточно плотно нужно поработать, поэтому я отдельно хотел обратиться к нашим депутатам. Нужно обязательно учесть те пожелания жителей, наказы, которые были. <...> Конечно, триллион это серьезная цифра. Кажется, что мы уже достаточно серьезно увеличили наш бюджет и у нас должно хватать денег на все, но на все денег не хватает. Пожеланий, как всегда, у нас гораздо больше, нежели чем средств, которые мы можем потратить, - заявил председатель Заксобрания Александр Бельский.

Далее последовал блок выступлений чиновников: вице-губернатора Алексея Корабельникова, курирующего экономику, замглавы петербургского ФНС Владимира Полежаева, зампреда комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексея Зырянова и других. Глава комитета финансов Светлана Енилина представила собравшимся прогноз динамики доходов в грядущую трехлетку. В комфине предполагают, что рост этого показателя составит от 7% в 2024 году до 7,9% в 2026 году. Рост доходов в текущем году по сравнению с предыдущим оценивают лишь в 4,3%.

Выступления лидеров фракций, представленных в парламенте, в основном были посвящены строительству новых социальных объектов. У единороссов основным источником вдохновения стала "народная программа" партии: ремонт школ, детских садов, поликлиник, а также строительство новых спортивных объектов. Похожий набор у коммунистов. Лидер фракции КПРФ Роман Кононенко также отметил необходимость сделать акцент на выплатах пенсионерам, многодетным семьям, а также финансировании образовательных учреждений. О развитии инфраструктуры также высказался член фракции "Справедливая Россия – За правду" Андрей Алескеров.

"Яблочник" Александр Шишлов выступил за сокращение объема резервного фонда. Завышенный объем фонда, по мнению Шишлова, противоречит идее целевого расходования средств по госпрограммам. Он также отметил, что часть средств резервного фонда расходуется на нужды, связанные со специальной военной операцией. Ранее Смольный скрыл 13 млрд рублей расходов с этого фонда грифом "для служебного пользования".

- Городской бюджет несет значительные расходы на цели, прямо или косвенно связанные с продолжающейся СВО. В том числе на единовременные выплаты контрактников, на осуществление работ в Мариуполе или на другие цели. Поэтому я настаиваю, чтобы такие расходы производились только в случаях, прямо предусмотренных законом Санкт-Петербурга, - заявил Шишлов.

Кроме того, он предложил сократить расходы на праздничное украшение города и направить средства на поддержку ученых и деятелей культуры.

Лидер "Новых людей" Дмитрий Павлов, бывший девелопер, в свойственной ему манере предложил поддержать инвесторов и предпринимательскую отрасль. Также основатель серии забегов упомянул финансирование спорта и туризма. Последний он сравнил с нефтью.

- Туристическая отрасль дает большое количество рабочих мест, соответственно, пополнение налоговой базы. У нас такой был лозунг, что туризм для Санкт-Петербурга — как нефть, потому что, действительно, если посчитать, большой эффект дает, - сказал Павлов.

В этот же день состоялись два рабочих совещания. Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности представил свои доппредложения. По подсчетам, для своей работы им потребуется порядка 32 млрд рублей в 2024 году, из которых дополнительных — 7,6 млрд рублей. В рамках повышения эффективности государственного управления в 2024 году предлагается дополнительно выделить 7 млрд рублей для комитета по информатизации и связи. Всего для создания государственных информационных систем на будущий год для КИС хотят попросить 21 млрд рублей.

В рамках "нулевых чтений" осталось провести 16 рабочих совещаний, посвященных госпрограммам. В первых числах сентября в парламенте свои предложения представят районные администрации.







Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру