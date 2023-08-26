Избиение журналистки возле "ЧВК Вагнер Центра" привело к уголовному делу

Петербургские правооохранители, изучив инцидент с избиением иностранной журналистки на Зольной улице возле здания "ЧВК Вагнер Центра", возбудили уголовное дело. Об этом со ссылкой на свои источники пишет "Фонтанка".

Телесные повреждения, нанесенные палестинской журналистке Рании Дриди, попали под статью о побоях (ст. 116 УК). Женщине 41 год, она сотрудничает с телекомпанией Al Jazeera Arabic. Нападавшего она охарактеризовала как 30-летнего мужчину славянской наружности. Медики зафиксировали сотрясение мозга.

Напомним, что интерес журналистов к зданию на Зольной улице возник после крушения частного самолета главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина 23 августа. К зданию его организации петербуржцы стали приносить цветы, создав целый мемориал.

Фото: ЗАКС.Ру