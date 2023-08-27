Швец пообещал обратиться в Смольный из-за планов реновации квартала в Купчино

Глава МО № 72 Павел Швец заявил о намерении обратиться к вице-губернатору Николаю Линченко в связи с планами реновации квартала во Фрунзенском районе Петербурга. По мнению муниципала, необходимости в сносе существующих на участке домов нет, а договор с застройщиком следует расторгнуть.

Как рассказал Швец в своем Telegram-канале, в руки ему попал подготовленный компанией "СПб Реновация" план работ в квартале, ограниченном улицами Белы Куна, Софийской и Пражской улицами, а также улицей Турку. Согласно документу, в 2024 году предполагается снести жилые здания №№ 32/2 и 32/3 по улице Турку и № 21/1 по улице Белы Куна, а в дальнейшем построить на их месте новые дома.

"Насколько мне известно, с жильцами этих домов застройщик не общался, что им собираются предложить, куда переселить — не понятно. В общем, план совершенно провальный. Напишу вице-губернатору Линченко, что согласовывать такой план ни в коем случае нельзя", — пообещал Швец.

По мнению муниципала, никакая реновация кварталу не требуется, а договор с застройщиком следует расторгнуть. Он считает достаточным выполнение ремонта существующих зданий вместе с предоставлению муниципалитету возможности заниматься благоустройством дворов.

Ранее стало известно о том, что комиссия Совета законодателей не поддержала поправки петербургских депутатов в федеральное законодательство о комплексном развитии территорий.

Фото: ЗАКС.Ру