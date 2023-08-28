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Полиция задержала в Карелии менеджера по делу об избиении журналистки

фото ЗакС политика Полиция задержала в Карелии менеджера по делу об избиении журналистки

Сотрудник фирмы по оптовой продаже овощей и фруктов был задержан полицией в Карелии по делу об избиении журналистки телеканала Al Jazeera у "ЧВК Вагнер Центра" в Петербурге, сообщила 28 августа "Фонтанка". По информации издания, это произошло в Петрозаводске накануне утром.

Задержанному 36 лет, он работает в фирме брата. Как уточнил телеканал "78", гражданин руководит отделом продаж. "Фонтанка" при этом утверждает, что ранее он привлекался к уголовной ответственности по делу о мошенничестве.

Как считают силовики, ночью 24 августа менеджер атаковал 41-летнюю корреспондентку телеканала Al Jazeera Ранию Дриди возле здания на Зольной улице, ударив ее в правый висок. Врачи диагностировали у журналистки сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о побоях (ст. 116 УК РФ).

Задержанный помещен в ИВС.

Фото: ЗАКС.Ру


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