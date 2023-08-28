Романов выступил за запрет частным клиникам выдавать медкнижки воспитателям детсадов

Избранный от Петербурга депутат Госдумы Михаил Романов ("Единая Россия") предложил запретить частным медицинским организациям выдавать медицинские книжки кандидатам на должности педагогов и воспитателей в детских садах. Поводом для этого послужили участившиеся, по мнению парламентария, в последнее время случаи жестокого обращения с воспитанниками детсадов.

Романов изложил свое предложение в письме министру здравоохранения Михаилу Мурашко. В своем обращении он указал на необходимость введения дополнительных мер надзора за психическим состоянием кандидатов на должности, связанные с работой с детьми младшего возраста. Помимо воспитателей в детсадах это может коснуться учителей младших классов и педагогах, занятых ведением кружков.

"Следует рассмотреть возможность законодательного запрета получения в частных медицинских учреждениях медицинских книжек кандидатами на педагогические должности", — написал Романов в своем обращении министру. Он предположил, что в коммерческих клиниках осмотр кандидатов на педагогические должности "может проводиться по облегченной схеме или максимально формально", что потенциально может привести к получению медкнижки психически неустойчивыми или склонными к агрессии кандидатами.

Ранее стало известно о возможной агрессии воспитательницы к ребенку в детсаду на Ивановской улице в Петербурге. Случаем заинтересовались в Следственном комитете и в городской прокуратуре.

Фото: ЗАКС.Ру